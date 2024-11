Tempesta d’amore: Vanessa, la richiesta shock a Max per il suo matrimonio con Carolin! | Anticipazioni italiane

Da parecchio tempo Max Richter (Stefan Hartmann) ha ormai accettato la fine della sua relazione con Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár). Ma sarà davvero così? La prova definitiva arriverà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando il fitness trainer si troverà di fronte ad una richiesta che lo metterà a dura prova… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max teme di perdere Arthur

Per mesi interi Max ha lottato con ogni mezzo per riconquistare la “sua” Vanessa, separandola da Carolin (Katrin Anne Heß). Da tempo ormai il fitness trainer ha però accettato la dura verità: la Sonnbichler ama la sua nuova compagna e non lui!

Da allora l’uomo sembra aver trovato la propria pace, concentrandosi sul suo ruolo di padre per il piccolo Arthur. Proprio quando l’atmosfera sembrerà essere finalmente tranquilla, una notizia inaspettata farà precipitare Max nell’angoscia: Vanessa e Carolin hanno ricevuto in dono una bellissima casa in Austria!

Ebbene, benché le due donne gli garantiranno di non avere ancora fatto alcun piano di trasferimento, il fitness trainer inizierà a temere che Vanessa possa presto partire insieme al loro unico figlio, rendendo di fatto impossibile a Max essere presente nella vita del bambino.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa chiede a Max di essere suo testimone di nozze

Sarà in questa complessa situazione che Vanessa inizierà a programmare l’ufficializzazione della sua unione con Carolin, a partire dalla richiesta di un appuntamento in comune. E, a sorpresa, la data disponibile sarà dopo pochi giorni!

Superato lo stupore iniziale, le due promesse spose si lanceranno immediatamente nei preparativi delle nozze, consapevoli di dover affrontare una vera sfida contro il tempo. E sarà qui che entrerà in gioco Max!

Ancora turbato dal possibile trasferimento in Austria di Vanessa, il fitness trainer resterà inevitabilmente molto colpito dalla notizia che la donna che solo pochi mesi fa doveva diventare sua moglie sposerà presto un’altra. Ma la vera sorpresa arriverà poco dopo…

Di fronte ad un esterrefatto Max, Vanessa chiederà infatti a quest’ultimo di farle da testimone di nozze! Il fitness trainer accetterà? Seguici su Instagram.