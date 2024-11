Tempesta d’amore: Max scopre che Vanessa e Carolin vogliono lasciare il Fürstenhof! | Anticipazioni italiane

Un nuovo durissimo colpo è in arrivo per Max Richter (Stefan Hartmann)! Dopo aver perso la donna che ama ed essersi rassegnato ad un ruolo di padre a distanza, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il fitness trainer riceverà infatti una notizia che gli sconvolgerà ancora una volta la vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max scompare con Arthur

Non sono certo stati mesi semplici per Max. Dopo l’annullamento delle sue nozze con Vanessa (Jeannine Gaspár) e la difficile accettazione della relazione di quest’ultima con Carolin (Katrin Anne Heß), il fitness trainer si sta infatti faticosamente abituato all’idea di una famiglia allargata, dove i suoi contatti col neonato Arthur sono inevitabilmente limitati.

Sarà proprio nel tentativo di essere un padre con un ruolo più attivo che il giovane Richter prenderà un’iniziativa che provocherà un vero e proprio dramma: dopo aver trovato Arthur piangente di fianco ad un’addormentata Vanessa, porterà il bimbo a fare una breve passeggiata nel bosco senza avvertire nessuno.

Non trovando il figlioletto e non riuscendo a contattare Max (che si ritroverà con una ruota a terra ed il cellulare fuori uso), la neomamma andrà infatti comprensibilmente nel panico! E le conseguenze non si faranno attendere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max scopre che Vanessa vuole andare in Austria

Quando Max ricomparirà col bambino e spiegherà la situazione, Vanessa si renderà finalmente conto di quanto l’uomo stia soffrendo per la situazione e deciderà di agire. Determinata a permettere al suo ex di avere un ruolo attivo nella vita del piccolo Arthur, la Sonnbichler prometterà dunque a Richter che il bimbo trascorrerà con lui buona parte del tempo.

Inutile dire che Max sarà al settimo cielo per la notizia e si preparerà ad immergersi nel suo ruolo di “papà”. Proprio allora, però, una notizia inaspettata cambierà tutto! Con un incredibile gesto di generosità, Günther (Johann Schuler) donerà infatti a Vanessa e Carolin una bellissima casa con giardino in Austria!

Se le due donne saranno al settimo cielo (hanno infatti sempre sognato di poter vivere nella natura), la reazione di Max sarà invece molto diversa: se Vanessa si trasferisse in Austria con il piccolo Arthur, infatti, lui non vedrebbe più il bambino! E ora?