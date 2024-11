Tempesta d’amore: Valentina impazzisce di gelosia e rovina Greta! | Anticipazioni italiane

Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar) non è certo nuova ai colpi di testa… specialmente quando ci sono di mezzo i sentimenti! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, la giovane Saalfeld si renderà protagonista di un gesto sconsiderato che le costerà molto caro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina gelosa di Greta e Noah

Da quando è arrivata al Fürstenhof, Valentina non è certo stata fortunata in amore. Dopo la sbandata per Michael (Erich Altenkopf), la ragazza ha infatti perso la testa per Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse)… peccato solo che quest’ultimo si sia nel frattempo (re)innamorato di Greta Bergmann (Laura Oswald)!

Per la giovane Saalfeld è così iniziato l’ennesimo tormento sentimentale, reso ancora più doloroso dalla “convivenza forzata” con la propria rivale. Come sappiamo, da qualche giorno Valentina ha infatti iniziato un tirocinio nel ristorante dell’hotel, proprio sotto la direzione di Greta! Una situazione destinata ad esplodere a breve…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina boicotta Greta

Il momento della svolta avverrà quando Greta deciderà di mettere da parte i propri timori e ufficializzare finalmente la sua relazione con Noah, lasciandosi andare con quest’ultimo ad effusioni pubbliche.

Inutile dire che si tratterà di un durissimo per Valentina, che faticherà sempre più a mantenere l’autocontrollo. Sarà così che – quando troverà un dolce messaggio di Noah per Greta – la Saalfeld perderà totalmente la testa, arrivando a rovinare di nascosto un piatto preparato dalla “rivale” per un importante ospite!

Inizialmente la ragazzina non si renderà conto della gravità del proprio atto, ma basterà un gesto di distensione di Greta per farla ravvedere. Determinata a rimediare al proprio errore, Valentina si precipiterà dunque al ristorante per impedire che il piatto in questione venga servito. Purtroppo, però, il suo ravvedimento in extremis non basterà…