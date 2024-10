Tempesta d’amore: Greta diventa il capo di Valentina! E inizia la guerra… | Anticipazioni italiane

Una nuova sfida è in arrivo per Valentina Saalfeld (Aylin Ravanyar)! Arrivata al Fürstenhof per ritrovare la propria strada, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la ragazza intraprenderà un nuovo percorso professionale, finendo per vedere lavoro e sentimenti intrecciarsi in modo pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Valentina cerca un nuovo lavoro

Sono trascorsi ormai circa sei mesi da quando Valentina è ricomparsa a sorpresa al Fürstenhof con l’intento di ricostruirsi una vita. A pezzi per la dolorosa fine della sua relazione con Fabien (Lukas Schmidt), la ragazza ha infatti deciso di dare un colpo di spugna al passato e ricominciare da capo, sia a livello sentimentale che lavorativo. Le prime esperienze, però, non sono andate troppo bene…

Se inizialmente la giovane Saalfeld sembrava aver finalmente trovato la sua vocazione professionale grazie ad un tirocinio in ospedale come infermiera, col passare del tempo si è resa conto di essere troppo coinvolta emotivamente per reggere il peso della propria professione. Come se non bastasse, il suo amore impossibile per Michael (Erich Altenkopf) ha provocato un vero e proprio scandalo che ha messo in pericolo la sua reputazione e quella del medico.

Nonostante l’amore per il suo lavoro, da ormai qualche settimana Valentina ha dunque deciso di interrompere il suo percorso formativo in clinica per prendersi un periodo di riflessione. E ben presto arriveranno le risposte che cercava…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Valentina inizia a lavorare in hotel

Se sul piano lavorativo la Saalfeld appare più confusa che mai, su quello sentimentale le cose non vanno molto meglio. Come sappiamo, la ragazza è infatti da tempo innamorata di Noah Schwarzbach (Christopher Jan Busse), che sembra però avere occhi solo per la nuova cuoca del Fürstenhof: Greta Bergmann (Laura Osswald).

A pezzi per questa sgradevole situazione, Valentina si getterà dunque anima e corpo in un progetto assegnatole dalla sua famiglia: organizzare la Festa di Primavera dell’hotel. Ebbene, il risultato sarà così convincente che i Saalfeld decideranno di fare alla ragazza una proposta inaspettata: iniziare un tirocinio al Fürstenhof!

Seppur inizialmente titubante all’idea di seguire la tradizione di famiglia, alla fine la Saalfeld accetterà felice questa nuova sfida e si presenterà entusiasta al suo primo giorno di lavoro. La attende però una brutta sorpresa: la prima parte del suo tirocinio avverrà in cucina… sotto la direzione di Greta!

Il risultato? Rosa dalla gelosia, Valentina avrà sempre più difficoltà a mantenere un comportamento professionale nei confronti della sua responsabile, dando inizio ad una rivalità destinata a durare a lungo… Seguici su Instagram.