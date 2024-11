Tradimento (Aldatmak) con Vahide Percin, da dicembre in prima serata su Canale 5

Canale 5 è pronta a lanciare una nuova serie turca intitolata Tradimento (Aldatmak), un titolo che, sebbene l’originale internazionale sia Deception, enfatizza in modo diretto il tema dell’inganno. La serie è già molto attesa dal pubblico italiano, in particolare grazie alla presenza di Vahide Perçin, celebre per il suo ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara.

Tradimento, che andrà in onda la domenica sera a partire dal mese di dicembre, ruota attorno a un dramma familiare intriso di segreti che minano le relazioni e l’equilibrio di ogni membro della famiglia. Vahide Perçin interpreta Güzide, una rispettata giudice di famiglia dal carattere forte e determinato, abituata a prendere decisioni difficili tanto nel lavoro quanto nella vita privata. Güzide è profondamente legata alla sua famiglia, composta dal marito Tarik (Mustafa Uğurlu) e dai figli Oylum (Feyza Sevil Güngör) e Ozan (Yusuf Çim), ma tende a mantenere una certa distanza emotiva, imponendo loro le sue scelte.

Tuttavia, l’ordine e la stabilità della sua vita verranno sconvolti da un incontro inaspettato, che metterà in discussione le sue convinzioni più profonde riguardo alla carriera, alla famiglia e ai suoi principi personali.

Con Tradimento, Canale 5 presenta una serie ricca di emozioni, mistero e conflitti familiari, elementi distintivi della migliore produzione turca, con una protagonista carismatica che sicuramente catturerà l'attenzione del pubblico. Per gli appassionati di Segreti di Famiglia, la serie con Kaan Urgancıoğlu continuerà la sua messa in onda il giovedì sera, dopo Endless Love, in seconda serata.