Tradimento: cast, personaggi e interpreti, anticipazioni prima puntata 1° dicembre 2024

A partire da domenica 1° dicembre, Canale 5 presenta una delle novità più attese della stagione: Tradimento (Aldatmak), la nuova serie turca che ha già conquistato il pubblico internazionale grazie a una trama avvincente e a un cast di straordinario talento, capitanato da una delle attrici più amate della Turchia: Vahide Perçin, l’indimenticabile Hünkar Yaman di Terra Amara. Con temi come inganno, verità nascoste e segreti familiari, la serie si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

La trama segue la vita di Güzide Yenersoy, un giudice di famiglia rispettato che vede il mondo che ha costruito sgretolarsi a causa di un segreto sconvolgente. Al centro della narrazione ci sono relazioni personali e familiari intrecciate da anni, che vengono travolte da un tradimento capace di portare alla luce verità dolorose. I personaggi, profondi e complessi, affrontano scelte morali difficili in una trama che esplora le zone d’ombra delle relazioni umane.

La serie vanta un cast di attori eccezionali, ciascuno capace di dare vita a personaggi complessi e memorabili, arricchendo la trama con interpretazioni profonde e ricche di sfumature. Tra tutti spicca la protagonista, Vahide Perçin, che interpreta Güzide Yenersoy, una figura autorevole e rispettata, un giudice che ama profondamente la sua famiglia, ma scopre che il suo matrimonio e la sua vita familiare si basano su una rete di bugie. La sua forza e determinazione saranno messe a dura prova quando la verità emergerà, cambiando per sempre il corso della sua esistenza.

Ercan Kesal veste i panni di Ali Sezai Okuyan: un avvocato di successo che ha un legame con Güzide e suo marito Tarık. Sebbene separato dalla moglie, Sezai è ancora legato emotivamente al passato e alle persone che lo circondano, e l’incontro con Güzide dopo tanti anni riapre vecchie ferite.

Mustafa Uğurlu interpreta Tarık Yenersoy, un avvocato carismatico che apparentemente ha tutto sotto controllo. Nonostante l’apparenza di un matrimonio felice con Güzide, nasconde un enorme segreto che, una volta rivelato, farà crollare la sua vita.

Yusuf Çim è Ozan Yenersoy, Il figlio di Güzide e Tarık, un giovane ingegnere civile ambizioso che cerca di ottenere tutto ciò che desidera nel modo più facile e veloce. La sua brama di ricchezza e successo lo metterà in gravi difficoltà, portandolo a fare scelte rischiose.

Cem Bender è Oltan Kaşifoğlu, un uomo d’affari molto ricco e potente, amico di Tarık e suo mentore. Sebbene non sia un criminale, l’uomo non ha scrupoli nell’utilizzare metodi discutibili per portare avanti i suoi interessi.

Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, figlio di Oltan. Tolga è un giovane uomo d’affari di successo, esperto nel settore delle tecnologie e delle start-up. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra l’amore vero, mettendo in discussione la sua visione della vita e del successo.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy, la giovane e talentuosa figlia di Güzide e Tarık, che si trova a lottare tra le aspettative della sua famiglia e i suoi sogni di diventare una ballerina. Il suo cammino verso il raggiungimento dei suoi sogni sarà pieno di ostacoli e difficoltà.

Asena Girişken interpreta Yeşim Denizeren, una donna che, provenendo da una piccola città, ha trovato una vita tranquilla e ordinata. Tuttavia, la sua felicità è costruita su una serie di bugie e segreti che non tarderanno a venire alla luce.

Cem Sürgit è Ümit Özgüder, fratello di Güzide. Ümit è un uomo allegro e spiritoso, che non si lascia mai sopraffare dalle difficoltà. Nonostante la sua natura spensierata, si troverà coinvolto nei drammi familiari quando la verità emergente inizierà a sconvolgere le vite dei suoi cari.

Meltem Baytok interpreta Nazan Tokluca, amica intima di Güzide. Nazan è un giudice anch’essa e la confidente più vicina della protagonista. Non sposata, è una figura che gioca un ruolo fondamentale nelle dinamiche della famiglia Yenersoy.

Yeşim Salkım interpreta Zennure, una donna apparentemente calma e remissiva, ma con un carattere capace di reagire in modo intenso quando viene ferita nel suo orgoglio. Il suo arrivo nella storia porta scompiglio, svelando eventi cruciali del passato e cambiando gli equilibri tra i personaggi principali.

La storia si distingue per la capacità di intrecciare colpi di scena travolgenti con profonde riflessioni emotive e morali. Le relazioni familiari vengono costantemente messe alla prova, e ogni segreto svelato introduce nuove tensioni e inaspettate complessità. La serie si avvale della straordinaria interpretazione di Vahide Perçin, che, dopo aver conquistato milioni di spettatori nel mondo nei panni della matriarca di Çukurova, porta sullo schermo un nuovo personaggio memorabile, destinato a lasciare un segno indelebile nel cuore degli spettatori. Non perdete dunque il primo appuntamento di Tradimento, domenica in prima serata su Canale 5. Ecco la trama del primo episodio.

Tradimento, anticipazioni prima puntata di domenica 1 dicembre 2024

Guzide è un rispettato giudice, sposata con Tarik da trent’anni e con due figli, Oylum e Ozan. Tuttavia Tarik mantiene in segreto una relazione parallela con Yesim. Oylum fingerà di partire per l’Erasmus in Olanda, dove avrebbe dovuto proseguire gli studi di medicina, e si rifugerà dalla sua amica Selin, in attesa di partire per l’America per frequentare un’accademia di danza a Manhattan. Nel corso della storia, i personaggi sono chiamati a confrontarsi con il passato, le proprie paure e i desideri di controllo sulle proprie vite e quelle degli altri, rivelando il tema centrale dell’inganno, sia nelle relazioni familiari che nella propria esistenza.

Tarik fa la spola tra le sue due famiglie, ciascuna ignara dell’esistenza dell’altra, e affida a Ozan un milione di dollari in contanti, da tenere nascosti per conto di Oltan. Tolga scopre che Oylum non è ad Amsterdam e che è stata espulsa dalla facoltà di medicina e la aiuta affinché Guzide non lo scopra. Dopo l’ennesima delusione sul lavoro per una mancata promozione, Ozan lascia credere a Lara e a sua madre Guzide di aver ottenuto la direzione di un progetto importante, ma si licenzia e, spronato dal suo amico Kaan, investe di nascosto in una criptovaluta i soldi affidatigli da suo padre. Poche ore dopo, Kaan telefona a Ozan e gli dice che hanno perso tutto il denaro investito, perché la criptomoneta acquistata si è rivelata una truffa.

Guzide è alle prese con i preparativi per festeggiare il trentesimo anniversario di matrimonio con suo marito Tarik. Il figlio, Ozan, è preoccupato per il denaro che suo padre gli ha affidato e che lui ha perso a causa di un investimento sbagliato. La figlia, Oylum, è in procinto di andare a New York insieme a Tim, mentendo ai genitori riguardo alla sua permanenza ad Amsterdam. Nel pomeriggio, Guzide, ispeziona la casa di una donna coinvolta in un caso su cui sta lavorando.