Un posto al sole, anticipazioni 13 novembre: Claudia mette Guido in difficoltà!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 13 novembre 2024

Giulia (Marina Tagliaferri) è sempre più turbata per via del clima pessimo che si respira attorno alle attività del Centro Ascolto. Rosa (Daniela Ioia) è in procinto di affrontare il suo primo giorno di scuola serale, non senza ansia.

Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris) continua a esercitare il suo pressing su Rossella (Giorgia Gianetiempo) e ad abusare del suo potere, relegandola a una posizione sempre meno di spicco.

Nunzio (Vladimir Randazzo) capisce che lasciare Diana (Sara Zanier) in questo momento di fragilità non è affatto facile. Una visita imprevista di Claudia (Giada Desideri) potrebbe mettere Guido (Germano Bellavia) in grande difficoltà! Seguici su Instagram.