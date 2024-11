Un posto al sole, anticipazioni 14 novembre: Alberto sente la mancanza di Federico

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 14 novembre 2024

Ad Alberto (Maurizio Aiello), che avverte tanto la mancanza del figlio Federico (Damiano Zangaro), giungeranno la solidarietà ed un prezioso consiglio da parte di Luca De Santis (Luigi Di Fiore). Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è alle prese con una nuova seduta di psicoterapia. Guido (Germano Bellavia) tenta di non far capire a Claudia (Giada Desideri) che vive con Cotugno (Walter Melchionda) ed Alfredo, ma non tutto andrà come previsto! Seguici su Instagram.