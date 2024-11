Un posto al sole, anticipazioni 15 novembre: Alberto, la felicità è (solo) un attimo!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 15 novembre 2024

Indebitato fino al collo, anche con Manuela (Gina Amarante), Costabile (Antonio Fiore) sembra essersi messo davvero contro brutta gente. Con Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo), Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra aver messo in piedi una collaborazione davvero molto proficua. Aumenta la sintonia tra Alice (Fabiola Balestriere) e Vinicio (Gianluca Spagnoli), che scoprono di avere parecchie cose in comune. La felicità per il ritorno a Napoli di Federico (Damiano Zangaro) dura pochissimo per Alberto (Maurizio Aiello), che sta per ricevere una tremenda sorpresa!