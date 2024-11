Un posto al sole, anticipazioni 18 novembre: Alberto apprende la decisione di Clara

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda lunedì 18 novembre 2024

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) impone a Filippo (Michelangelo Tommaso) di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dei Gagliotti. Costabile (Antonio Fiore) è sempre più succube di Gennaro (Carlo Caracciolo), che si rivela un criminale pericoloso. Intanto Vinicio (Gianluca Spagnoli) comincia ad uscire con Alice (Fabiola Balestriere) che, emozionata, dice alla nonna che, per la prima volta dopo Nunzio (Vladimir Randazzo), ha un nuovo interesse amoroso. Una volta appresa la decisione di Clara (Imma Pirone) ed Eduardo (Fiorenzo Madonna) di non rientrare più a Napoli, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) si rivolge a Luca (Luigi Di Fiore) per chiedergli un aiuto!