Un posto al sole, anticipazioni 21 novembre: Michele, proposta spiazzante a Rossella

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 21 novembre 2024

In ansia per il difficile periodo lavorativo e personale che sta attraversando Rossella (Giorgia Gianetiempo), Michele (Alberto Rossi) deciderà di rivolgere alla figlia una proposta spiazzante. Rosa (Daniela Ioia) e Giulia (Marina Tagliaferri), insieme a don Antoine (Hakim Gouem), si impegnano a organizzare la festa con la gente del quartiere. Intanto Eugenio (Paolo Romano), dopo il difficile confronto con Lucia (Francesca Colapietro) in cui le ha detto di amare ancora Viola (Ilenia Lazzarin), deve fare i conti con le conseguenze delle sue parole.