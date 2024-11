Un posto al sole, anticipazioni 22 novembre: festa di quartiere con tragedia all’orizzonte?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 22 novembre 2024

In pochi minuti la festa del quartiere organizzata da Giulia Poggi (Marina Tagliaferri) passa da essere un inaspettato successo a diventare una potenziale tragedia. Cosa accadrà a don Antoine (Hakim Gouem)? Rossella (Giorgia Gianetiempo) riflette dopo la proposta fattale dal padre di fare un'esperienza di studi all'estero. Renato (Marzio Honorato) è già partito con l'organizzazione delle vacanze di Natale in Sicilia per tutta la famiglia; l'uomo cerca di convincere anche Niko (Luca Turco), che però – anche grazie a Manuela (Gina Amarante), riesce a spiazzarlo!