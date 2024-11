Un posto al sole, anticipazioni 27 novembre: Nunzio, la reazione alla sua scoperta su Rossella

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda mercoledì 27 novembre 2024

Nunzio (Vladimir Randazzo) ha scoperto che Rossella (Giorgia Gianetiempo) vuole andare via da Napoli. Quale sarà la sua reazione? Manuel (Manuel D'Angelo) viene trattenuto contro la sua volontà da Pasquale, il quale teme che il ragazzino possa raccontare tutto alla polizia. Samuel (Samuele Cavallo) ha trovato un buon modo per non pensare più a Micaela (Gina Amarante), che però non ama molto il fatto di non avere più l'ascendente su di lui che aveva prima…