Un posto al sole, anticipazioni 28 novembre: Manuel si mette nei guai?

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda giovedì 28 novembre 2024

Pasquale non si trova più. Sa dov'è solo Manuel (Manuel D'Angelo), che però, per aiutarlo, potrebbe mettersi nei guai. Michele (Alberto Rossi) è sempre più in ansia per il brutto periodo che sta attraversando la figlia, intanto il rapporto tra Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) potrebbe essersi arrestato ancora prima di cominciare veramente. Per potersi "disintossicare" da Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) mette in difficoltà Manuela rivolgendole una strana richiesta…