Un posto al sole, anticipazioni 29 novembre: Guido ha una brutta sorpresa da Claudia!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 29 novembre 2024

La decisione che sembra aver preso Pasquale è sconsiderata, e il peggio è che ora il ragazzino coinvolge Manuel (Manuel D'Angelo). Rosa (Daniela Ioia) e Damiano (Luigi Miele) si accorgono che è sparito del denaro. Guido (Germano Bellavia) legge su un sito web un'intervista a Claudia (Giada Desideri), attraverso la quale inizia a rendersi conto che la donna non tiene la loro storia in grande considerazione. Niko (Luca Turco) deve affrontare le proteste di Valeria (Benedetta Valanzano), assolutamente sfavorevole alla vacanza in Sicilia con la famiglia e senza di lei!