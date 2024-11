Un posto al sole, anticipazioni 8 novembre: Rossella “crolla” con Nunzio!

Anticipazioni e trama episodio di Un posto al sole in onda venerdì 8 novembre 2024

Dopo un aspro scontro con Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che la accusa di avergli rivolto terribili insinuazioni, Rossella (Giorgia Gianetiempo) subisce un crollo emotivo mentre è con Nunzio (Vladimir Randazzo) e ciò avrà conseguenze imprevedibili per entrambi i giovani. Alice (Fabiola Balestriere) appare molto incuriosita da una nuova conoscenza, ciò mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) le vuole far fare uno stage in radio, scavalcando nuovamente Filippo (Michelangelo Tommaso). Rendendosi conto della vicinanza tra Samuel (Samuele Cavallo) e Manuela (Gina Amarante), Micaela reagisce: ma è solo orgoglio ferito oppure la ragazza è semplicemente… gelosa? Seguici su Instagram.