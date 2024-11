Un posto al sole, anticipazioni dal 18 al 22 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 18 a venerdì 22 novembre 2024

Ferri impone al figlio di liberare spazi pubblicitari in radio per inserire gli spot dell’impresa Gagliotti. Costabile Altieri è sempre più nel mirino di Gennaro, che si rivela un criminale senza scrupoli. Nel frattempo suo fratello Vinicio inizia ad uscire con Alice che, emozionata, confida alla nonna che, per la prima volta dopo Nunzio, prova interesse per un altro ragazzo. Appresa la decisione di Clara ed Eduardo di non tornare più a Napoli, Alberto si rivolge a Luca per chiedergli un aiuto.

Mariella realizza cosa ci sia dietro la paura di Castrese di dichiarare la propria omosessualità. Costabile, messo con le spalle al muro da Gennaro Gagliotti, sembra disposto a tutto pur di uscire da quella difficile situazione. Michele sembra intuire che l’attività della famiglia Gagliotti non sia del tutto trasparente e Marina non nasconde la sua preoccupazione per il flirt tra Alice e Vinicio. Clara si prepara ad andare via da Napoli. Alberto, intanto, è sempre più disperato all’idea di perdere Federico. Guido sembra essersi infilato in un bel pasticcio.

La pianificazione per le imminenti feste di Natale amplifica le difficoltà di gestione delle famiglie allargate di Viola e Damiano e spinge Eugenio a fare chiarezza con Lucia sui propri sentimenti. Michele è sempre più deciso a fare luce sui lati oscuri dei Gagliotti e Roberto e Marina devono gestire le intemperanze di Alice, Castrese deve fronteggiare il ricatto di Costabile. Guido si arrovella per coniugare gli impegni con Lollo e Claudia, l’attrice, infatti, si rivelerà egoista.

Preoccupato per il difficile momento professionale e personale che sta attraversando Rossella, Michele le farà una proposta spiazzante. Rosa e Giulia si apprestano, insieme a don Antoine, a organizzare la festa con la gente del quartiere, Eugenio, dopo il difficile confronto con Lucia in cui le ha rivelato di essere ancora innamorato di Viola, dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue parole.

La festa di quartiere organizzata da Giulia si rivela un insperato successo, ma la tragedia è dietro l’angolo. Nunzio non sa come uscire dal suo rapporto con Diana. Il suggerimento di Michele a Rossella, di fare un’esperienza di studi all’estero, farà riflettere seriamente la ragazza. Renato vorrebbe già organizzare le vacanze di Natale di tutta la famiglia in Sicilia, cercando di convincere Niko, che avrà modo di spiazzarlo, anche grazie a Manuela. Seguici su Instagram.