Un posto al sole, anticipazioni dal 2 al 6 dicembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 2 a venerdì 6 dicembre 2024

Rosa si convince sempre di più dell’innocenza di Pasquale, che nel frattempo viene affidato da Damiano ai servizi sociali. L’organizzazione delle feste natalizie porta Niko in rotta di collisione con Valeria. Diego e Ida hanno trovato una possibile sistemazione che sembra non incontrare, però, l’approvazione di Raffaele.

Niko riceve Luisa e s’impegna a seguire il caso di Pasquale, Rosa fa un incontro che le fa nascere dubbi su come sia avvenuta l’aggressione a don Antoine. Costabile continua a fare pressioni su Castrese. L’inchiesta di Michele sul caporalato sembra essere arrivata a una svolta importante ma, nonostante Filippo dia il suo appoggio al giornalista, le ingerenze di Ferri nelle questioni della radio e degli inserzionisti potrebbero rappresentare un serio ostacolo. Un confronto padre e figlio porterà Niko a capire che deve dedicare più attenzioni a Jimmy.

La frattura tra Roberto e Filippo sembra ormai insanabile e, pur di salvaguardare i propri interessi, Roberto sembra disposto a tutto. Convinta dell’innocenza di Pasquale, Rosa è decisa a scoprire chi ci sia davvero dietro l’aggressione a Don Antoine. Dopo aver suscitato la gelosia di Micaela a causa della sua amicizia con Samuel, Manuela dovrà prendere una difficile ma necessaria decisione.

Rossella appare sempre più determinata a partire per la specializzazione all’estero e una telefonata inaspettata potrebbe accelerare l’evolversi degli eventi. Il malore di Espedito, seguito alla sua discussione con Castrese, rischia di segnare una frattura tra padre e figlio, mentre Mariella comincia a domandarsi stranita cosa stia succedendo: il nipote le confesserà la verità? Filippo cerca di metabolizzare quanto accaduto con il padre, Ferri non sembra mostrare alcun senso di colpa per il suo comportamento. Grazie a un incontro casuale e sorprendente, Samuel si appresta a vivere uno dei giorni più emozionanti della sua vita.

Nunzio e Diana hanno un confronto aperto sul loro rapporto. Rossella è in partenza per Madrid. Raffaele ha un'idea che potrebbe evitare a Diego ed Ida di dover prendere in affitto una casa lontana da Palazzo Palladini, ma Ida non sembra essere d'accordo. Il rito dell'addobbo dell'albero di Natale riunisce di nuovo la famiglia Del Bue, ma ad ostacolare la loro apparente serenità sarà la presenza molesta di Cotugno.