Un posto al sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 25 a venerdì 29 novembre 2024

Damiano indaga per fare chiarezza sull’accaduto: i soccorsi di Giulia e Rosa prima, e di Ornella e Luca poi, hanno scongiurato guai peggiori? Ferri segue con attenzione l’ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio. Michele, dopo aver fatto il punto con Filippo, continua con discrezione ma con tenacia la sua personale inchiesta sull’azienda dei Gagliotti e sulla loro rapida e sospetta ascesa. Mariella riuscirà a dissuadere Espedito dai suoi propositi bellicosi verso Guido e intanto Castrese verrà messo sempre più sotto pressione dal ricatto del fratello.

Giulia e Rosa seguiranno il recupero di Don Antoine, sconfortato per quanto accaduto. Damiano continua a cercare Pasquale, ma a trovarlo, inaspettatamente sarà qualcun altro. Deciso a fare chiarezza sulle attività dei Gagliotti, Michele potrebbe scoprire qualcosa di importante. Costabile continua a ricattare Castrese per indurlo a parlare col padre e convincerlo ad entrare in affari coi Gagliotti.

Come reagirà Nunzio alla scoperta che Rossella intende andare via da Napoli? Temendo che racconti tutto alla polizia, Pasquale tratterrà Manuel contro la sua volontà. Samuel ha scoperto un rimedio efficace per non pensare a Micaela, che intanto sembra accusare il fatto di non avere apparentemente più ascendente su di lui.

Nessuno sa dove si trovi Pasquale tranne Manuel, che, per aiutarlo, potrebbe mettersi nei guai. Michele è sempre più preoccupato per il momento che sta attraversando la figlia, il rapporto tra Nunzio e Rossella potrebbe aver subito un arresto ancora prima di iniziare davvero. Per potersi “disintossicare” da Micaela, Samuel fa una singolare richiesta a Manuela, mettendola in difficoltà.

Pasquale sembra aver preso una decisione sconsiderata, coinvolgendo Manuel nel suo pericoloso intento. Rosa e Damiano si interrogano straniti sulla misteriosa scomparsa di una somma di denaro. Guido, leggendo un'intervista su un magazine online, realizza che Claudia non tiene in grande considerazione la loro relazione. Niko dovrà fronteggiare le proteste di Valeria che non vede di buon occhio la sua imminente vacanza in Sicilia con la famiglia, senza di lei.