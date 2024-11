Un posto al sole, anticipazioni dall’11 al 15 novembre 2024

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 11 a venerdì 15 novembre 2024

Dopo essersi ritrovato con Rossella, Nunzio decide di parlare a Diana ma le cose non andranno come sperava. Michele e Silvia, intanto, appreso quello che ha subito Rossella dal suo primario, reagiranno trovandosi su posizioni opposte. Decisa a fare qualcosa per riavvicinare il quartiere al centro ascolto e combattere i pregiudizi contro gli immigrati, Giulia chiederà l’aiuto di don Antoine, ma l’idea vincente arriverà da Rosa. Marina non vede di buon occhio la condotta troppo leggera di Alice che si appresta a cominciare il suo stage in radio, ma la ragazza con la sua vitalità troverà il modo di stupirla.

Don Antoine cerca di riallacciare i rapporti con Rosa, ma la donna sembra decisa a chiudersi non solo nei suoi confronti ma anche di tutto l’universo maschile, Giulia avrà l’ennesima prova dell’ostilità che gli abitanti del centro storico nutrono nei suoi confronti. Silvia e Michele sono divisi sul modo in cui Rossella dovrebbe reagire alle molestie del primario, la ragazza avrà brutte notizie sia dal punto di vista sentimentale che lavorativo. Primo giorno in radio per Alice ma le cose non andranno come la ragazza si augurava e troverà una nuova rivale.

Giulia appare sconfortata e avvilita per il clima che si respira intorno alle attività promosse dal Centro ascolto. Rosa si appresta trepidante ad affrontare il suo primo giorno di scuola serale. Fusco continua a mettere sotto pressione Rossella e ad abusare del suo potere relegandola a una posizione sempre più marginale. Nunzio realizza quanto sia difficile lasciare Diana in questo momento di fragilità. Una visita imprevista di Claudia potrebbe mettere Guido in seria difficoltà.

Alberto sente la mancanza di Federico e riceverà solidarietà ed un prezioso consiglio da Luca. Roberto è alle prese con la nuova seduta di psicoterapia. Guido cercherà di non far capire a Claudia che vive insieme a Cotugno ed Alfredo, ma non tutto andrà come previsto.

Schiacciato dai debiti e dall’urgenza di restituire a Manuela i soldi che le deve, Costabile sembra essersi messo davvero contro brutta gente. Roberto ha creato con Gennaro Gagliotti un’ottima collaborazione. Cresce la sintonia tra Alice e Vinicio che scopriranno di avere molte cose in comune. La felicità per il ritorno a Napoli di Federico dura davvero poco per Alberto che sta per ricevere una brutta sorpresa. Seguici su Instagram.