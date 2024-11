Un posto al sole: Carlo Caracciolo è Gennaro Gagliotti, il fratello di… | Anticipazioni

Nuove scomode parentele all’interno di Un posto al sole, con l’ingresso di una coppia di fratelli in cui uno dei due si rivelerà ben presto un personaggio molto pericoloso. L’altro invece, come già vi abbiamo segnalato, si avvia a vivere un amore tormentato con una delle ragazze della soap.

Recentemente vi abbiamo segnalato l’arrivo di Vinicio Gagliotti (Gianluca Spagnoli), che rappresenterà la nuova passione di Alice (Fabiola Balestriere). Un rapporto, questo, che non verrà visto di buon occhio da Marina (Nina Soldano), la quale – in un certo senso – avrà le sue ragioni…

Vinicio, infatti, entrerà in scena accompagnato da un fratello che non è affatto uno stinco di santo: si chiama Gennaro (Carlo Caracciolo) e subito scopriremo che è lui la causa dei guai che hanno portato Costabile Altieri (Antonio Fiore) ad imbrogliare la povera Manuela (Gina Amarante). E per lo stesso Costabile non sarà affatto facile uscire dal giro…

Almeno in un primo momento, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sarà felice all’idea di fare affari con Gennaro Gagliotti, tanto che cercherà persino di preservargli degli spazi pubblicitari a Radio Golfo 99. Michele Saviani (Alberto Rossi), invece, sarà molto più sospettoso nei riguardi della new entry e inizierà a indagare: cosa scoprirà?

Come avrete già capito, i due nuovi fratelli di Upas saranno al centro di una vicenda "trasversale" che coinvolgerà personaggi solitamente lontani tra di loro a livello narrativo. Si preannuncia una storyline lunga e interessante, che prenderà il via proprio in questi giorni e che – se tanto ci dà tanto – riporterà in scena qualcuno che ben conosciamo…