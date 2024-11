Un posto al sole anticipazioni: Gianluca Spagnoli è Vinicio

Aria decisamente nuova a Un posto al sole, con la fine di molte storie che ci hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi e il ritorno a Napoli di Alice Pergolesi (Fabiola Balestriere). Proprio da questo rientro nascerà una nuova linea narrativa, il cui inizio è imminente.

Con Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) ormai divenuto proprietario della stazione radiofonica, la nostra Alice si avvicinerà al mondo della radio attraverso uno stage in cui, ci avvisano le anticipazioni, troverà anche una “nuova rivale”.

Ma le cose per la nipote di Marina potrebbero prendere prendere pure una piega più piacevole: tra i nuovi incontri che farà c’è il giovane Vinicio, interpretato a quanto ci risulta da Gianluca Spagnoli. Nuovo amore alle porte? Certo è che ad Alice questo ragazzo starà molto simpatico!

In attesa di scoprire tutti i nuovi sviluppi, vi anticipiamo che Vinicio non sarà l’unico ingresso previsto per i prossimi mesi: ce n’è sicuramente un altro, che però è ancora “top secret”…

Da qui in poi avremo sicuramente l'occasione di parlarvi di nuove storylines e di una "rinfrescata" al cast, compreso un ritorno molto gradito che potrebbe essere collegato anche a quanto fin qui anticipato…