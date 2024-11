Un posto al sole: Castrese dirà la verità al padre? Il malore di Espedito | Anticipazioni

Nelle più recenti puntate di Un posto al sole abbiamo visto Costabile (Antonio Fiore) in gigantesche difficoltà per via dei soldi dovuti ai Gagliotti, con Gennaro (Carlo Caracciolo) pronto ad approfittare della succosa occasione. Eh sì, perché il vero obiettivo del losco malavitoso non è il denaro, ma diventare socio della famiglia Altieri nel caseificio.

Disperato e non più in grado di saldare i suoi debiti, Costabile ha ben pensato a quel punto di rivolgersi al fratello Castrese (Peppe Romano) e di ricattarlo: o convince il padre Espedito a rinunciare a marchio e proprietà esclusiva del caseificio, oppure l’omosessualità di Castrese sarà rivelata senza tante delicatezze al genitore, di stampo che definire tradizionale è dir poco.

Come andrà a finire questo ricatto “tutto in famiglia”? Non benissimo, temiamo: le pressioni del bel Costabile sul consanguineo continueranno, fino a quando ci sarà una discussione molto aspra tra Castrese e il padre Espedito, al termine della quale l’anziano uomo si sentirà male!

Le nuove anticipazioni non dicono chiaramente se Castrese confesserà al papà tutta la verità (cosa probabile a questo punto), ma ricordiamo alcune foto apparse sul web mesi fa e che vedevano tutto il clan Altieri all'ospedale. Era per far visita al padre? Staremo a vedere…