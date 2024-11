Un posto al sole: Costabile Altieri ricatta suo fratello Castrese! | Anticipazioni

A Un posto al sole, c’era una volta un personaggio bello e simpatico, che aveva avuto il merito di “distrarre” Manuela Cirillo (Gina Amarante) dalla sua eterna cotta per Niko Poggi (Luca Turco). Ma ora quel personaggio è cambiato e, caduto nella morsa del nuovo cattivo della soap, si trasformerà sempre di più in un ricattatore senza scrupoli…

Parliamo di Costabile Altieri (Antonio Fiore), il cui “cambiamento” si è già notato con la questione del Parco Archeologico di Manuela: l’uomo, non avendo a disposizione i soldi da restituire a chi lo teneva sotto scacco, ha rischiato di rovinare i sogni della sua amata. E ora cominceremo a capire molto di più delle faccende che legano alla malavita il parente di Mariella (Antonella Prisco).

Nel momento in cui il ragazzo dirà a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) che non ha i soldi che dovrebbe dargli indietro, il losco individuo svelerà le sue carte e gli ordinerà di convincere il padre a unirsi in affari con lui rinunciando al marchio “Altieri”.

Spoiler Un posto al sole: Costabile ricattato… e ricattatore!

A nulla varranno le rimostranze di Costabile, che a quel punto chiederà aiuto al fratello Castrese (Peppe Romano) pur di raggiungere il suo scopo. Ma il consanguineo, conoscendo bene il carattere fumantino del papà, gli risponderà picche! A quel punto, Costabile arriverà a ricattare persino Castrese, minacciandolo di rivelare al padre la sua omosessualità. Arriverà a farlo davvero?

A tal proposito, vi segnaliamo che un po’ di tempo fa sui social sono state diffuse delle immagini con la famiglia Altieri al gran completo nei corridoi dell’ospedale. Vedremo tutti al capezzale di qualcuno (il padre, per esempio) o le ragioni sono diverse? Presto lo scopriremo, intanto accogliamo il ritorno a Upas di Peppe Romano (Castrese), assente da tempo dalla trasmissione! Seguici su Instagram.