Un posto al sole: “Ferri-show” con Filippo, senza alcun pentimento | Anticipazioni

Aveva proprio ragione Marina Giordano (Nina Soldano) a consigliare uno psicologo a Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ma nei fatti niente è servito a far cambiare i comportamenti del tycoon. E vale anche per il futuro, a giudicare dalle prossime anticipazioni di Un posto al sole.

Anzi, a voler essere precisi, aveva ragione anche Filippo (Michelangelo Tommaso) quando vedeva una minaccia nel fatto che il padre entrasse nella proprietà di Radio Golfo 99. Ferri, infatti, vedrà con sempre maggior favore il fatto che i Gagliotti facciano da sponsor e per questo entrerà in rotta di collisione con il figlio.

Ma fino a che punto i rapporti tra Roberto e Filippo si faranno tesi? Fino alle estreme conseguenze, pare: a leggere gli spoiler, pare proprio che Roberto perderà il controllo nel tentativo di imporre il suo volere. A Filippo non resterà che leccarsi le ferite e cercare di superare l’accaduto, ma la cosa più angosciante è che Roberto non avrà alcun senso di colpa per quello che è successo!

Tutto questo accadrà mentre Michele (Alberto Rossi) proseguirà le sue indagini sui Gagliotti, avvicinandosi sempre più alla verità. Prima o poi ne nascerà un pericolo? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.