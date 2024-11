Un posto al sole: Giulia, la “sua” festa di quartiere diventa una tragedia? | Anticipazioni

A Un posto al sole, i problemi sorti nel quartiere di Rosa (Daniela Ioia) sembravano essere più che altro limitati a un affaire di gossip, con la Picariello criticata in malo modo per la sua amicizia con don Antoine (Hakim Gouem). Invece, col passare del tempo, l’odio degli abitanti si è riversato anche contro Giulia (Marina Tagliaferri), Luca (Luigi Di Fiore), lo stesso don Antoine e in generale verso tutti coloro che in qualche modo animano il Centro Ascolto gestito dalla signora Poggi. E le cose non faranno che peggiorare…

Forse nel tentativo di calmare le acque, si penserà ad una sorta di festa di quartiere che andrà in scena nelle ultime puntate della prossima settimana: l’occasione si rivelerà a sorpresa un gran successo, almeno fino a quando… succederà qualcosa di potenzialmente terribile!

Insomma, la percezione è che qualcuno riuscirà a trasformare la festa in un vero e proprio dramma! Anche se le anticipazioni non sono chiarissime in proposito, si parla di un “recupero” per don Antoine (Hakim Gouem), che dunque potrebbe essere quello che più farà le spese dell’accaduto. Quel che è certo è che Damiano (Luigi Miele) indagherà su quanto successo…

Intanto, Pasquale sembrerà sparito e solo Manuel (Manuel D'Angelo) saprà dov'è, ma tenderà a tacere rischiando così di mettersi nei guai anche lui. Tutto ciò fino a quando lo stesso Pasquale non prenderà una decisione alquanto dissennata: di cosa si tratterà?