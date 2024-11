Un posto al sole, Raffaele: “Diego e Ida devono restare QUI” | Anticipazioni

Dopo il sospiro di sollievo tirato con la fine del processo, a Un posto al sole abbiamo quasi perso di vista Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska): li sappiamo evidentemente più sereni e felici, ma quale piega prenderà adesso la loro storia?

Con l’inizio di dicembre (la puntata di lunedì 2, per l’esattezza), Upas ricomincerà a occuparsi di questa coppia perché i due piccioncini penseranno di aver trovato una casa da affittare che vada bene per loro. Quando Raffaele (Patrizio Rispo) vedrà però l’abitazione in oggetto, inizierà a trovarvi mille difetti…

Come vi sarà già chiaro, si tratta di una scusa: il simpatico portiere trema al pensiero che un altro figlio (dopo Patrizio) si allontani da lui e così arriverà a coinvolgere nei suoi pensieri persino Giulia (Marina Tagliaferri): sarebbe bellissimo se la Poggi liberasse un po’ di spazio in Terrazza da riservare al figlio di Ida. Ma quest’ultima… come la penserà?

Il disaccordo della ragazza sarà palese nel momento in cui abbandonerà la conversazione e se ne andrà. A quel punto, sarà Diego a cercare di far capire al padre che, semplicemente, la sua amata non intende continuare a vivere nello stesso posto dove risiede Roberto Ferri, l’uomo che tanto male ha portato nelle loro vite!

Cosa succederà a quel punto? Il nostro Raffaele sarà in grado di capire le esigenze di Ida?