UPA Next, sequel di Un Paso Adelante, dal 27 novembre su Mediaset Infinity

L’attesa è finalmente terminata per i fan italiani di Un Paso Adelante (UPA). A vent’anni dal fenomeno televisivo che ha segnato una generazione, UPA Next, il sequel della serie, debutterà il 27 novembre 2024 in esclusiva su Mediaset Infinity. Gli episodi della prima stagione, prodotti e trasmessi in Spagna da Atresplayer, riportano al centro della scena le storie e le passioni della Scuola di Arti Sceniche di Madrid, con un cast che intreccia volti storici e nuovi talenti.

UPA Next sarà dunque disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity con otto episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Al momento non sono previsti piani per una trasmissione televisiva sulle reti tradizionali, anche se si auspica che Italia 1, che negli anni 2000 aveva trasmesso con grande successo l’originale, possa proporla in seguito alla distribuzione in streaming.

La serie ha debuttato in Spagna a dicembre 2022, con una distribuzione episodica da maggio a giugno 2023. La trama ruota attorno al ritorno di Rober (Miguel Ángel Muñoz), protagonista della serie originale, che, dopo un periodo negli Stati Uniti, torna a Madrid per realizzare un ambizioso progetto: creare un musical innovativo che coniughi la sua passione per la danza con il talento di una nuova generazione di ballerini.

Ad affiancarlo in questa impresa ci sono due figure storiche della serie: Silvia (Mónica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo), insieme ai nuovi insegnanti Luiso (Lucas Velasco) e Sira (Marta Guerras), che danno vita a una nuova classe di studenti. Tuttavia, il mondo della danza e i giovani di oggi sono molto diversi da quelli della loro generazione, portando Rober e i suoi amici a confrontarsi con sfide e conflitti inediti. Tra ambizioni, competizione e sentimenti, la passione per la danza rimane il linguaggio universale che permette ai protagonisti di esprimersi e sentirsi davvero liberi.

In questo revival, oltre a Miguel Ángel Muñoz, ritroviamo Mónica Cruz e Beatriz Luengo, interpreti che hanno contribuito al successo dell’originale Un Paso Adelante. Tra le guest star, Lola Herrera torna nel ruolo di Carmen Arranz, e Natalia Millán in quello di Adela Ramos. Accanto a loro, entra in scena una nuova generazione di talenti: Lucas Velasco, Marta Guerras, Monica Mara, Quique González, Marc Betriu, Marc Soler, Claudia Lachispa e Almudena Salort.

Mediaset Infinity propone inoltre un “prequel” della serie principale: Historias de UPA Next, uscito su Atresplayer a settembre 2022, è una raccolta di sei brevi episodi di dieci minuti ciascuno, che introduce i protagonisti e offre uno sguardo personale sui personaggi principali. Historias de UPA Next consente al pubblico di familiarizzare con i nuovi volti e le loro storie, anticipando il debutto della serie principale.

Il ritorno di Un Paso Adelante con UPA Next rappresenta non solo un nostalgico revival, ma anche un’occasione per esplorare temi attuali e la diversità nelle arti performative, riflettendo i cambiamenti sociali e artistici degli ultimi vent’anni. E come ci insegnano i protagonisti di sempre… Uno, due, tre e quattro… si ricomincia! Seguici su Instagram.