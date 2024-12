Beautiful, anticipazioni 6 dicembre: Hope e Thomas fanno l’amore

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di venerdì 6 dicembre 2024

Hope (Annika Noelle) decide di cedere all’attrazione per Thomas (Matthew Atkinson) e, come dimostrazione delle proprie intenzioni, si sfila la fede nunziale dal dito e lei e lo stilista fanno l’amore. Wyatt (Darin Brooks) teme che Liam (Scott Clifton) potrebbe pentirsi in futuro della propria decisione. Tra Deacon (Sean Kanan) e Sheila (Kimberlin Brown) è evidente che il sentimento sorto tra loro non si sia affievolito nonostante la lontananza. Seguici su Instagram.