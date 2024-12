Beautiful, anticipazioni 9 dicembre: Liam se ne va e Hope si presenta da Thomas

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 9 dicembre 2024

Thomas vorrebbe parlare con Liam per convincerlo a perdonare Hope, ma Steffy, dato il rapporto tra i due uomini, lo sconsiglia con decisione. Brooke teme che il proprio passato possa aver portato Hope ad invaghirsi di un uomo sbagliato, al costo di mettere a rischio la propria famiglia. Trovando conferma che Liam sia corso da Steffy nel momento di crisi, Hope lo accusa di aver sempre vissuto il loro matrimonio nell’ombra della ex. Liam ribatte di non aver mai pensato a Steffy in quegli anni fino a quando Hope non l’ha ferito. Liam rifiuta di restare a casa e se ne va, ribadendo di volere il divorzio. Hope si presenta alla porta di Thomas, informandolo della volontà di Liam. Seguici su Instagram.