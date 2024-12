Beautiful, anticipazioni USA: Murielle Hilaire sarà “Daphne Rose”? Qualcosa non torna!

Ad inizio 2025, per la precisione a partire dall’episodio del 7 gennaio, nelle puntate americane di Beautiful è previsto il debutto di Murielle Hilaire nel ruolo di Daphne Rose.

Ancora poco si sa del personaggio, se non il fatto che, almeno in principio, interagirà parecchio con Hope Logan e Carter Walton. La Hilaire è un’attrice franco-statunitense, che ha all’attivo – tra le altre – partecipazioni a serie tv quali Delitti in Paradiso e Capitaine Marleau. Ma… interpreterà davvero un nuovo ruolo?

Beautiful, anticipazioni: Murielle Hilaire interpreterà Zoe Buckingham? I sospetti dei fan americani

Infatti, data l’aria top secret che aleggia sul personaggio, sono in molti tra i fan d’oltreoceano ad aver lanciato un dubbio: non si tratterà di un recast a sorpresa di Zoe Buckingham?

Negli spoiler, peraltro assai fumosi, potrebbe essere stato volutamente usato un nome fittizio per depistare gli spettatori fino al momento della comparsa sulla scena. Dato che l'ex di Zoe, Carter, fa ora coppia con la giovane figlia di Brooke, la sua presenza potrebbe creare loro qualche fastidio? Staremo a vedere, di certo c'è che scopriremo tutto a gennaio!