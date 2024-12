Beautiful: Sheila Carter è libera, cadono le accuse | Anticipazioni puntate italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter tornerà ad essere una libera cittadina quando le accuse di omicidio contro di lei cadranno. Infatti, nella prima udienza del suo processo per l’omicidio di Lance Day, il giudice assegnato al caso sorprenderà tutti quando dichiarerà nulle le prove contro l’accusata: sebbene la confessione sia avvenuta nell’ambito di in un’indagine federale dell’FBI, la modalità con cui alla Carter è stata estorta l’ammissione di crimini passati sarà considerata illegale.

Per questo motivo Sheila verrà sollevata da ogni accusa e rimessa in libertà, nonostante l’incredulità e l’oltraggio dei presenti. Piccola anticipazione: in futuro si scoprirà come il giudice sia stato spinto da qualcuno verso questa decisione…

La madre biologica di Finn, fuori dalle sbarre, sarà subito motivo di tensione nel matrimonio dei Finnegan, anche perché il tutto sarà preceduto da un inaspettato voltafaccia del giovane medico che, a sorpresa, si ritroverà a provare sensazioni inaspettate nei confronti della donna che lo ha partorito.

Per mesi abbiamo visto Finn deciso a esiliare la Carter dalla propria vita dopo che lei ha quasi distrutto la sua famiglia con Steffy, ma, da uomo deciso ad assicurarla alla prigione per sempre, diventerà decisamente più possibilista. In particolare ci sarà un abbraccio che Finn riceverà da Sheila prima del processo, a cui ne seguirà un altro subito dopo la sua scarcerazione. Purtroppo per lui, ad immortalare la scena vi sarà Liam Spencer, che ricorrerà al cellulare per inquadrare quello che riterrà essere un pericoloso tradimento ai danni di Steffy.

Già, perché nel frattempo Liam, pentitosi di aver scelto una vita con Hope, tornerà a volgere lo sguardo verso la giovane Forrester, informando l’ex moglie dell’ambiguo comportamento di Finn. Liam troverà inaccettabile affidare la sicurezza di Steffy e dei bambini al medico, che si è dimostrato incapace di vedere Sheila per quella che è, nonostante abbia quasi ucciso lui e Steffy.

Questo periodo di confusione di Finn proseguirà anche nelle settimane successive, quando Sheila, ai suoi occhi, darà prova di redenzione salvando la piccola Kelly Spencer da un probabile affogo, avvenuto sotto la supervisione dello stesso Finn che, distratto da una telefonata di lavoro, volterà le spalle alla figliastra (giusto il tempo necessario alla bambina per mettersi in grave pericolo). Fortunatamente, in quel momento, Sheila, in modalità “stalker”, stava osservando il figlio da lontano e, notata la pericolosità del momento, si butterà in acqua salvando Kelly.

Il gesto di Sheila non solo non porterà Steffy a vederla in modo diverso, ma la donna sarà profondamente delusa dal marito, macchiatosi di incoscienza al punto da mettere a repentaglio la vita di sua figlia. La tensione sarà alimentata da un corteggiamento niente affatto velato da parte di Liam, che si farà avanti con Steffy sperando di convincerla a lasciare il marito e tornare con lui.

La vicenda porterà alla temporanea uscita di scena di Steffy a causa della nuova pausa per maternità della sua interprete, Jacqueline MacInnes Wood, che al tempo delle riprese stava portando a termine la sua quarta gravidanza.

La situazione dal sapore triangolare tra Liam, Finn e Steffy, tuttavia, riprenderà con il ritorno della giovane Forrester. In realtà, già prima di partire, Steffy chiarirà a Finn di amare lui e soltanto lui, ma di dover capire se poter continuare ad affidargli la propria fiducia, specie per il bene dei bambini.