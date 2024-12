Endless love, anticipazioni 12 dicembre: puntata pomeridiana e serale

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 12 dicembre 2024

Hakan sta per fare fuoco contro Emir, ma Mehmet, un uomo fidato di Emir, colpisce la mano di Hakan, facendo mancare il bersaglio. Nihan viene a sapere che Leyla è stata vittima di un tentativo di omicidio ed è in ospedale in condizioni critiche. Qualcuno le ha sparato e Ayhan, sopraffatto dal dolore, desidera vendicarsi personalmente. Per impedire che ciò accada, Kemal, con l’aiuto di Zehir, decide di scoprire chi avrebbe voluto eliminare Leyla.

Nihan e Kemal sospettano che i Kozcuoglu siano coinvolti nel complotto contro Leyla e continuano a investigare sui motivi che li avrebbero portati a volerla mettere a tacere. Parlano con Mujgan e scoprono che trent’anni fa la Kozcuoglu Holding ha attraversato una grave crisi finanziaria, superata solo grazie alla vendita di una proprietà. I due visitano il luogo e notano che il terreno è secco e arido, proprio come quello del villaggio; quindi chiedono a Niyazi di esaminarne un campione nella speranza di ottenere delle risposte. Nel frattempo, Asu persuade il consiglio direttivo a inviare suo padre in Cile al posto suo come Responsabile del progetto. In questo modo, Galip sarà lontano dai riflettori per un po’, diversamente da Emir che è ancora sotto custodia cautelare. Neanche Zeynep riesce a far confessare ad Emir il tentativo di uccidere Kemal, ma lei lo conosce meglio di chiunque altro ed è convinta della sua colpevolezza.

Mercan cerca prove per incastrare chi ha appiccato l'incendio mentre tiene Emir sotto custodia. Nel frattempo, Kemal e Nihan trascorrono del tempo con la piccola Deniz, sognando un futuro insieme. Adem rintraccia un sospettato legato all'attentato contro Leyla. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari sono preoccupati per la sua guarigione. Sallabas trova un uomo che potrebbe spiegare perché Leyla è stata attaccata. Zeynep lancia un ultimatum a Emir. Kemal e Nihan scoprono le ricerche fatte da Leyla. Mujgan fornisce informazioni cruciali a Kemal. Galip deve partire per l'estero ma trova la strada verso l'aeroporto bloccata.