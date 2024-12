Endless love, anticipazioni 16 dicembre: Emir spinge Asu a costituirsi

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di lunedì 16 dicembre 2024

Kemal e Asu divorziano ma lui deve cedere le quote dell'azienda; affinché finiscano in buone mani, intende trasferirle a Müjgan, che da ora in poi si ripromette di vigilare sulla trasparenza degli affari della holding. Nihan, d'accordo con Zeynep, organizza un piano per estorcere una confessione ad Asu. Emir si rende conto che c'è qualcosa sotto ma è tardi, inoltre apprende che Gürcan si è risvegliato e dunque spinge la sorella a costituirsi e confessare tutto, ad evitare che ci vada anche lui di mezzo.