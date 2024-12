Endless love, anticipazioni 5 dicembre: puntata pomeridiana e in prima serata

Anticipazioni e trame settimanali puntata Endless Love di giovedì 5 dicembre 2024

Puntata pomeridiana – Hakan si presenta senza avviso alla residenza dei Soydere, ricevendo una calorosa accoglienza da Fehime e Huseyin; tuttavia, Zeynep si mostra piuttosto distaccata nei suoi confronti, spiegandogli che non vuole ingannarlo. In realtà, la giovane non riesce a dimenticare Emir, che poco dopo la chiama per comunicarle una decisione sorprendente.

Puntata in prima serata – Tarik è sopraffatto dai sensi di colpa per come sono andate le cose e desidera che Kemal lo rinneghi affinché possa tornare a guardare Nihan negli occhi. Tuttavia, Kemal non ha alcuna intenzione di abbandonare suo fratello. Nihan spera di ricostruire il rapporto con Kemal, ma lui necessita di tempo. Leyla informa Kemal di aver notato qualcosa di sospetto nell’aumento dei profitti della Kozcuoglu Holding e sospetta che ciò sia legato a una collaborazione con una miniera di carbone; per questo motivo, intende recarsi lì per fare chiarezza. Nel frattempo, Kemal partecipa al consiglio di amministrazione, dove Emir cerca di far approvare un progetto finanziato con fondi dalla provenienza discutibile. Con l’aiuto del suo vecchio amico Niyazi, Kemal scopre che Emir ha aperto una miniera illegale da cui ha ricavato notevoli profitti, approfittando del fatto che attualmente l’azienda è guidata da Nihan e non da lui.

Kemal rivela a Emir di essere a conoscenza del suo coinvolgimento nella gestione illegale della miniera e si dice pronto a denunciarlo. Ma il suo rivale ha un asso nella manica che mette Nihan in una situazione molto rischiosa. Nihan riceve un permesso speciale per visitare Tarik in prigione. L’uomo le racconta i tragici eventi che hanno portato alla morte di Ozan e la supplica di restare accanto a Kemal. Dopo l’incontro con Tarik, Nihan promette a Kemal di non lasciarlo e trasforma la sua dichiarazione d’amore in un gesto concreto: acquista una casa per loro e per Deniz, con la speranza che diventi un rifugio sicuro per la loro famiglia, lontano dalle minacce che li perseguitano. Nursen mostra al commissario Mercan una lettera appena ricevuta, scritta da Tufan prima della sua morte. L’uomo vi confessava il suo amore per Asu e annunciava l’intenzione di sposarla presto. Queste parole gettano nuova luce sugli eventi in cui era coinvolto… Seguici su Instagram.