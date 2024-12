Endless love, anticipazioni dal 16 al 21 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 16 a sabato 21 dicembre 2024

Kemal ottiene finalmente il divorzio da Asu ma è costretto a cedere le quote dell’azienda. Per assicurarsi che finiscano in buone mani decide di trasferirle a Müjgan, che da questo momento in poi si ripromette di vigilare sulla trasparenza degli affari della holding. Nihan, d’accordo con Zeynep, escogita un piano per estorcere una confessione ad Asu. Emir capisce che c’è qualcosa sotto ma ormai è troppo tardi, inoltre viene a sapere che Gürcan si è risvegliato; perciò, esorta la sorella a costituirsi e confessare tutti i suoi crimini, altrimenti rischierebbe di andarci di mezzo anche lui.

Asu finisce davanti al giudice, ma riesce a tirare fuori un cavillo che potrebbe permetterle di non essere condannata, nel frattempo però rimane in custodia cautelare in carcere. Ayhan e Leyla scelgono la casa in cui andranno a vivere. Hakan si reca in commissariato nella speranza di riavere il suo posto di lavoro. Mercan è visibilmente triste a causa dei suoi sentimenti per Kemal.

Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Zehir e i suoi uomini riescono a rintracciare Halil Sevketli, ma anche gli uomini di Emir lo trovano. Emir comunica a Nihan che la sua libertà è giunta al termine e cerca di impedirle di andare da sola al matrimonio di Leyla e Ayhan. Nel frattempo, Galip è ricoverato in ospedale a causa di un infarto, e Nihan ne approfitta per uscire di casa senza Emir. Mercan decide di intraprendere un viaggio, probabilmente per sfuggire ai suoi sentimenti per Kemal. Nihan si riconcilia con i genitori di Kemal.

Zehir scopre degli appunti che potrebbero compromettere Emir e facilitare il divorzio, ma manca una testimonianza chiave per procedere. Al ritorno dal matrimonio, Nihan ed Emir hanno un acceso confronto: lei minaccia di andarsene, lui reagisce con violenza e decide di rinchiuderla in casa, allontanando anche Vildan. Zeynep afferma di aver accettato di non poter stare con Emir.

Kemal si presenta a casa di Emir perché sa che Nihan è tenuta prigioniera. Emir lo minaccia con una pistola senza però avere il coraggio di sparargli. Arriva la polizia, chiamata da Kemal, ma Emir afferma che sua moglie non è in casa. Anche se Kemal chiede ai poliziotti di verificare le parole di Emir, loro non possono entrare in casa perché non hanno un mandato di perquisizione. Kemal viene arrestato per violazione di proprietà privata. Resterà in cella solo un giorno, e appena uscito deciderà di organizzare un piano per liberare Nihan. Nel frattempo, per minare le sicurezze di Emir, dovute secondo lui soltanto ai suoi mezzi finanziari, va a parlare con le banche. Le sue parole convincono i direttori di due banche a revocare fidi e prestiti ottenuti dalla Koczuoglu Holding. Emir dovrà pagare una grossa cifra alle banche e metterà in atto una delle sue perfide soluzioni.

Kemal, per liberare Nihan dal nascondiglio in cui Emir l’ha rinchiusa, architetta un piano astuto per allontanare l’uomo dalla sua amata. Emir cade nella trappola e, mentre si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, mentre gli uomini di Ayhan addormentano i scagnozzi di Emir rimasti a guardia. Kemal, Ayhan e Zehir rintracciano il nascondiglio di Halil e cercano di estorcergli informazioni, ma senza successo: Halil non sembra avere ciò che cercano. Zeynep sorprende Emir in un momento di dolcezza con Deniz e, commossa, cerca di fargli capire che non potrà mai essere il padre della bambina, ma può realizzare il suo desiderio di paternità con il loro figlio. Gli chiede di lasciare in pace Nihan e Kemal, ma Emir non ascolta: non ha intenzione di rinunciare a Nihan, nemmeno con la morte. Nihan arriva all’assemblea del consiglio di amministrazione giusto in tempo per fermare l’operazione di Emir.

Tarik riesce ad estorcere a Galip il nome della società intermediaria con cui Emir ha stretto accordi per occultare i traffici illeciti dell’azienda. Nihan ricatta Emir: se vuole riuscire nel suo intento di saldare le banche dovrà chiedere ai suoi uomini di allontanarsi dalla loro casa. La donna è ora libera di tornare ad abbracciare Deniz e attende che Kemal porti a termine il suo piano.

Fehime ha preparato uno scatolone con alcune cose che aveva portato via dalla vecchia casa di Kemal, lo dà a Zeynep, che al suo interno trova un pacco destinato al fratello al cui interno c’è una chiavetta con dei video che incastrano definitivamente Emir per la morte di Linda. Kemal, nel frattempo, incontra Emir e lo costringe a firmare l’accordo per il divorzio consensuale con Nihan. I due giovani sono ora al settimo cielo e credono che nulla ormai potrà ostacolare la loro felicita’. Tuttavia, mentre festeggiano in compagnia di tutti i loro affetti, Asu ed Emir stanno già tramando alle loro spalle.

Nel giorno dei festeggiamenti per la notizia del divorzio consensuale tra Emir e Nihan, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà la paternità di Deniz. Lui e Nihan, felici, fanno progetti per il futuro, anche se Kemal continua a nutrire una certa inquietudine. Intanto le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding perché Nihan, allo scopo di accelerare la disfatta dei nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Emir, a cui Asu ha detto del ritrovamento dei video da parte di Zeynep, ha un durissimo confronto con suo padre, poi torna a casa e resta scioccato di fronte alla sua nuova realtà. Kemal apprende costernato che sua sorella non ha mai smesso di amare Emir: infatti Zeynep, pur non volendo fare del male a suo fratello, è entusiasta della nuova situazione di Emir e fa una mossa che neanche lo stesso Emir si aspettava.