Endless love, anticipazioni dal 7 all’11 gennaio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da martedì 7 a sabato 11 gennaio 2025

Kemal e Nihan si trovano in tribunale per l’udienza di divorzio tra Nihan ed Emir. Nonostante il ritardo di Emir, che desta qualche preoccupazione, il divorzio è ufficiale. Emir, però, continua a tramare alle spalle di Kemal per ottenere la sua vendetta. Zeynep fa visita a Tarik in carcere, nella speranza che il fratello accetti la sua relazione con Emir, essendo certa che l’arrivo del figlio Poyraz lo cambierà mettendo fine alla guerra contro Kemal. Con sua sorpresa viene poi accompagnata da un premuroso Emir ad una visita di controllo.

Emir assicura a Zeynep che non intende fare del male a suo fratello Kemal. Nihan scopre con disappunto che non trascorrerà la serata con Kemal perché l’uomo ha degli impegni urgenti. Riceve invece dei messaggi minatori che la costringono a recarsi in un luogo misterioso. Troverà ad attenderla una grande sorpresa. Nihan e Kemal, al colmo della gioia, decidono di sposarsi al più presto e iniziano i preparativi per il loro matrimonio.

Nihan, Vildan e Deniz vivono a casa di Leyla e Ayhan, protette dagli uomini di Ayhan guidati da Sallabas, che impediscono a Emir di avvicinarsi alla bambina. È il giorno del fidanzamento di Nihan e Kemal ed Emir sembra pianificare un modo per rovinare la festa. Zeynep pensa di poter finalmente coronare il suo sogno d’amore con Emir, ma si può davvero fidare di lui? Kemal e Nihan sognano il loro futuro insieme, mentre le loro famiglie trovano un punto d’incontro.

Mujgan affronta la dura realtà sulla natura di suo figlio. Kemal capisce di non poter più salvare la sorella. A casa di Leyla e Ayhan dormono tutti, mentre Asu scappa dall’ospedale psichiatrico. Kemal non riesce a rintracciare nessuno nella casa e si trova in difficoltà al volante, per questo chiede aiuto ad Hakan.

Emir obbliga Asu ad attuare un piano per uccidere Leyla. L’intenzione di Asu, però, è di uccidere Nihan; infatti, si introduce nella sua stanza nel cuore della notte, ma viene fermata dalla stessa Leyla che la ferisce con un colpo di pistola. Dopo l’accaduto, Asu viene ricoverata in un ospedale psichiatrico e Leyla viene arrestata in attesa di processo. Nel mentre, Kemal si reca dal procuratore per denunciare i crimini commessi da Emir sotto il nome della Kozcuoglu Holding. Emir sa che Kemal vuole distruggere lui e la holding e decide di dimettersi dai quadri dirigenziali dell’azienda di famiglia per evitare un eventuale arresto, ma non basta, e viene disposto un ordine di custodia cautelare nei suoi confronti. Intanto dal carcere Leyla scrive una lettera indirizzata a Kemal e Nihan nella quale esprime il desiderio che i due si sposino il prima possibile, senza rimandare le nozze, malgrado la sua assenza. Così Kemal e Nihan organizzano il matrimonio.

Fervono i preparativi del matrimonio fra Nihan e Kemal con lo scontro fra due culture diverse, quella popolare e più legata alle tradizioni di Fehime e quella più moderna e ricercata della madre di Nihan, Vildan. Le divide la scelta della musica, la prima vuole zurna e tamburi, come è tradizione, mentre la seconda ha già contattato un quartetto dell'orchestra sinfonica. Vincerà Fehime che, come madre dello sposo, rivendica il diritto di quasi tutte le scelte che riguardano il matrimonio di Kemal, inclusa quella di andare a prendere la sposa la mattina del matrimonio.