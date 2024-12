Endless love, anticipazioni dal 9 al 14 dicembre 2024

Anticipazioni e trame settimanali puntate Endless Love da lunedì 9 a sabato 14 dicembre 2024

Il matrimonio di Zeynep e Hakan sta per essere celebrato, ma le cose non vanno come previsto. Con grande sgomento generale, il lieto fine tanto atteso viene cancellato da minacce e rivelazioni sconvolgenti che avranno gravi conseguenze sulla famiglia Soydere. Leyla continua a indagare sulla malattia che ha colpito i bambini del villaggio e riesce a mettere le mani sui risultati di una ricerca condotta tre anni prima, che provano il coinvolgimento di Galip.

Galip cerca di convincere Leyla a restare fuori dalle indagini, ma visto che la donna non vuol sentire ragioni, è costretto a ricorrere ad altri mezzi per farla tacere. Geloso di Nihan, Emir ordina ai suoi scagnozzi di dare fuoco al nido d’amore che la ragazza sta sistemando insieme a Kemal. Mentre assiste all’incendio, arriva Hakan, deciso a ottenere vendetta.

La puntata si apre con l’incendio della casa appena comprata da Kemal e Nihan. Kemal, però è l’unico all’interno e rischia di morire. Emir arriva sul posto cerca di dissuadere Nihan dal rischiare la vita per salvare Kemal, ma lei non lo ascolta ed entra nella casa in fiamme. La scena concitata termina con l’arrivo di Hakan che finalmente riesce a portare Kemal, semisvenuto, in salvo. Hakan, che all’ultimo momento aveva dovuto rinunciare a sposare Zeynep a causa di Emir, trovandosi faccia a faccia con lui gli punta la pistola contro.

Hakan sta per sparare d Emir, ma un uomo di fiducia di Emir, Mehmet, gli spara alla mano e il colpo va a vuoto. Sul luogo dell’incendio Nihan viene informata del tentato omicidio di Leyla che è stata portata in ospedale e versa in gravissime condizioni. Qualcuno le ha sparato e Ayhan, sopraffatto dal dolore, vorrebbe farsi giustizia da solo. Per evitare che questo accada, Kemal con l’aiuto di Zehir, decide di scoprire chi avesse dei motivi per eliminare Leyla.

Nihan e Kemal nutrono il sospetto che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero che circonda Leyla e continuano a esplorare le ragioni che li hanno indotti a cercare di farla tacere. Vanno a parlare con Mujgan e scoprono che trent’anni prima la Kozcuoglu Holding ha attraversato una brutta crisi, dalla quale si è salvata solo grazie alla vendita di una tenuta. I due si recano sul posto e notano che il terreno è brullo e arido, esattamente come il campo al villaggio; perciò chiedono a Niyazi di analizzarne un campione, nella speranza che possa dare loro qualche risposta. Nel frattempo, Asu convince il consiglio di amministrazione a mandare il padre in Cile al posto suo, come Responsabile di progetto. In questo modo, Galip resterà per un po’ lontano dai riflettori, al contrario di Emir, che è ancora in custodia cautelare. Nemmeno Zeynep riuscirà a farlo confessare di aver tentato di uccidere Kemal, ma la ragazza lo conosce meglio di chiunque altro ed è convinta della sua colpevolezza.

Mercan è in cerca di prove per incastrare chi ha appiccato l’incendio, mentre tiene Emir in custodia. Nel frattempo, Kemal e Nihan si godono il tempo con la piccola Deniz, sognando il loro futuro insieme. Adem rintraccia un sospettato legato al tentato omicidio di Leyla. Le condizioni di Leyla sono stabili, ma i suoi cari vivono nell’ansia, temendo per la sua guarigione. Sallabas trova un uomo che potrebbe rivelare il motivo per cui Leyla è stata attaccata. Zeynep dà un ultimatum a Emir. Kemal e Nihan scoprono le indagini di Leyla. Mujgan fornisce informazioni vitali a Kemal. Galip deve partire per l’estero, ma la strada per l’aeroporto è bloccata.

Emir e Mercan cercano di rintracciare Galip, mentre Kemal e Zehir provano a impedire ad Ayhan di compiere un gesto di cui potrebbe pentirsi. Mujgan esprime le proprie paure ad Asu e cerca di metterla in guardia sulle insidie della famiglia Kozcuoglu. Nihan va a trovare Leyla, ma non la trova più nella sua stanza. Finalmente viene condannato il colpevole del tentato omicidio di Leyla. Kemal è pronto a distruggere i Kozcuoglu e Asu ed Emir non sono più sicuri di riuscire a vincere la faida.

Kemal si riavvicina a Zeynep, che però non è convinta di voler tornare sui propri passi. Leyla e Ayhan sono pronti a sposarsi, ma Leyla ha qualche problema ad accettare alcune azioni del fidanzato. Mercan vuole riaprire il caso del rapimento di Asu e anche Kemal ha dei dubbi sul sangue ritrovato nella propria casa. Kemal ha una proposta per Mujgan.

Il cerchio attorno a Emir si fa sempre più stretto e Galip si offre come vittima sacrificale. Se Emir accusa suo padre di ogni misfatto, il suo nome e quello della società saranno al sicuro. Tuttavia, deve avvertirlo: c'è una crepa pericolosa che potrebbe inghiottirlo. L'uomo responsabile dei trasporti della miniera illegale possiede registri dettagliati su tutte le operazioni della società ed è lo stesso che, trent'anni fa, si occupava dello smaltimento dei rifiuti radioattivi. Si tratta di Halil Sevketli, il capo della logistica della Kozcuoglu Holding. Emir ha un compito arduo: deve trovare quest'uomo prima che lo faccia Kemal. Mercan coinvolge Kemal in un piano per tendere una trappola ad Asu, scatenando la furia gelosa di Nihan, che decide di mettere in atto un piano parallelo: convincere Zeynep a farsi usare come esca per incastrare Asu. Emir convoca una riunione di famiglia.