Endless Love anticipazioni: Emir cerca di bruciare viva Zeynep!

Tensione al massimo negli episodi finali di Endless Love. Ormai completamente in preda al delirio, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu) si farà sempre più minaccioso ed arriverà persino a tentare di bruciare viva la novella moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Ovviamente, il tutto farà parte di un piano per attirare il “nemico” Kemal (Burak Ozcivit) in una vera e propria trappola mortale…

Endless Love, news: Emir rapisce Zeynep e Deniz

Tutto partirà quando, a pochi giorni dalle nozze tra Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal, Emir riuscirà ad inscenare la propria latitanza. Certi che ormai l’uomo sia all’estero in fuga, poiché la polizia lo sta cercando per i molteplici crimini che ha commesso, Nihan e Kemal decideranno di concedersi una serata al cinema ed affideranno la piccola Deniz alle cure di Zeynep.

Un’idea che si rivelerà del tutto controproducente: proprio in quella sera, Emir si introdurrà nella casa dei novelli sposi e, dopo averla narcotizzata, rapirà Zeynep e la stessa Deniz. Rapimento che filmerà attraverso una telecamera, in modo tale da trasmetterlo in diretta nella sala cinematografica. La scena preoccuperà tantissimo Kemal, che avviserà subito Hakan (Erhan Alpay), nonostante l’espresso divieto di Emir di mettere in allerta la polizia.

Endless Love, trame: Zeynep cerca di portare in salvo Deniz ma…

Da lì, la situazione precipiterà in tempi brevi: rinchiusa in una casa non molto lontana da quella di Nihan e Kemal, che Emir continuerà a spiare attraverso una telecamera nascosta, Zeynep capirà che ormai il marito ha completamente perso ogni tipo di lucidità e che il suo unico pensiero è quello di uccidere Kemal. Non a caso, puntando sul fatto che l’uomo è impazzito anche per la recente perdita del loro bambino, Zeynep penserà soltanto ad una cosa: salvare la nipote Deniz.

Proprio per questo, approfittando di un dolore lancinante che Emir avvertirà alla gamba, Zeynep si farà coraggio, prenderà in braccio la piccola Deniz e, con le chiavi, tenterà di scappare dall’abitazione. La fuga durerà però meno del previsto perché il nuovo uomo di fiducia di Emir riuscirà a rintracciarla e la porterà indietro. E proprio lì si innescherà il piano diabolico di Emir.

Endless Love, spoiler: Emir tenta di bruciare viva Zeynep

Eh sì: attraverso una telefonata, durante la quale gli dirà che ha scoperto che ha coinvolto Hakan e la polizia, Emir annuncerà a Kemal che la sua vendetta è appena cominciata e che la prima vittima sarà la sorella Zeynep, proprio perché non ha rispettato l’unica clausola che gli aveva dato.

Dopo essersi congedato dalla moglie, Emir legherà dunque Zeynep ad un letto e cospargerà il materasso di benzina. Al termine di un sentiero posizionerà poi una candela, che una volta sciolta completamente darà il via all’incendio, potenzialmente mortale per la giovane Soydere.

Prima di andare via con Deniz, Emir avvierà una videochiamata al cellulare di Kemal, che si preoccuperà tantissimo appena vedrà Zeynep immobile sul letto. Grazie a Hakan e al pool di esperti, Soydere riuscirà dunque a rintracciare l’abitazione e salverà la sorella pochi secondi dopo l’inizio dell’incendio. Il pericolo verrà dunque sventato, ma Hakan avrà come l’impressione che Emir abbia voluto che, grazie alla videochiamata, Kemal localizzasse Zeynep.

Ma per quale ragione? Occhio perché la diabolica macchinazione di Emir si spingerà sempre più oltre…