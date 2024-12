Endless Love anticipazioni: Emir rapisce Deniz e si fa proiettare al cinema!

Non ci sarà pace per Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Ozcivit) nemmeno quando, dopo tante peripezie, riusciranno a diventare marito e moglie. Nel corso delle ultimissime puntate di Endless Love, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) darà infatti il via ad un ultimo e diabolico piano per liberarsi per sempre del suo antagonista. Occhio perché non mancheranno i popcorn, nel vero senso della parola…

Endless Love, news: Emir inscena la sua gravidanza

Tutto partirà quando, dopo essere stato arrestato da Hakan (Erhan Alpay), Mehmet (Oral Özer) accuserà Emir di essere il mandante di diversi atti criminali portati avanti per uccidere Kemal. A quel punto, Emir dovrà evitare ad ogni costo l’arresto e, visto che la neo moglie Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) avrà appena perso il bambino che aspettava da lui, non avrà altra scelta se non quella di inscenare la sua latitanza.

In pratica, Emir darà ordine al suo nuovo scagnozzo di far preparare due passaporti falsi per lui e per Zeynep. Dopo ciò, Kozcuoğlu raggiungerà la ragazza in ospedale e lo inviterà a seguirlo nei pressi del porto. Lì, ormai completamente in collera con il marito, Zeynep lascerà apposta acceso il suo cellulare – prontamente nascosto in una delle sue tasche – per consentire a Kemal di rintracciare il luogo nel quale Emir la sta portando.

Tutto ciò farà però parte di una vera e propria trappola studiata nei minimi dettagli da Emir, che alla fine lascerà andare Zeynep, dopo averla accusata di tradimento, e farà credere a tutti quanti di essere fuggito all’estero.

Endless Love, spoiler: Emir rapisce Deniz!

Mentre Hakan cercherà di capire in quale nazione possa essere andato Emir, Kemal e Nihan – freschi di nozze – decideranno di concedersi una serata per loro, motivo per il quale chiederanno a Zeynep di poter badare per qualche ora a Deniz, appena riconosciuta legalmente come figlia legittima di Soydere.

Una serata che i due piccioncini decideranno di trascorrere al cinema, ignari di quello che starà per accadere. Possiamo infatti anticiparvi che Emir si introdurrà senza fatica a casa di Kemal e Nihan e procederà con il rapimento di Deniz e di Zeynep, che narcotizzerà con del cloroformio appena gli verrà opposta resistenza.

Endless Love, trame: un film amaro per Nihan e Kemal!

Il peggio dovrà però ancora venire: improvvisamente, nella sala dal cinema mancherà la corrente e, pochi secondi dopo, apparirà sullo schermo Emir con in braccio la piccola Deniz. Kemal e Nihan assisteranno dunque inermi alla scena, che darà modo a loro di capire, in diretta, che Kozcuoğlu è riuscito a rapire la bambina.

Ovviamente, i due si precipiteranno subito a casa, ma non ci sarà traccia né di Zeynep e né tanto meno di Deniz. Ad attenderli ci sarà solo una lettera, nella quale Emir annuncerà a Kemal che è pronto a scrivere il finale della loro storia poiché, anche se la legge ha sciolto il suo matrimonio, Nihan per lui continua ad essere sua moglie.

Una minaccia in piena regola che farà precipitare gli eventi della dizi fino al catastrofico finale…