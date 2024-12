Endless Love anticipazioni: Hakan spara ad Emir ma…

Pur di non consentire all’ex moglie Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e a Kemal Soydere (Burak Ozcivit) di essere felici, Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) sarà disposto a tutto. Persino a sacrificare se stesso. Proprio per questo, nel corso delle puntate finali di Endless Love, il cattivo della dizi metterà su un rischioso piano, dal quale non uscirà completamente indenne. Il commissario Hakan (Erhan Alpay) riuscirà infatti a ferirlo ad una spalla.

Endless Love, news: il rapimento di Deniz e Zeynep

Tutto partirà in seguito al matrimonio tra Kemal e Nihan. Come vi abbiamo già raccontato, Emir fingerà di essere fuggito all’estero e poi rapirà la piccola Deniz e la neo-moglie Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse). Quest’ultima passerà dunque dei veri e propri attimi di terrore quando Emir la legherà in un letto e tenterà di bruciarla viva. Messa in salvo la sorella, Kemal si concentrerà quindi su Deniz, ancora nelle mani di Kozcuoğlu.

E così, tramite delle indagini condotte con Hakan, Kemal e Nihan capiranno che Emir e la bambina potrebbero trovarsi in una palazzina dismessa acquistata di recente dal cattivone. Agendo in tale modo sembreranno dunque cadere in una trappola orchestrata da Emir…

Endless Love, trame: Emir obbliga Nihan a sparare a Kemal

Eh sì: una volta che ce l’avrà sotto scacco, Emir metterà una pistola nelle mani di Nihan e le dirà che è arrivato il momento di scegliere. In pratica le dirà che può salvare soltanto una persona tra Deniz e Kemal. Quest’ultimo supplicherà dunque la consorte di fare la cosa giusta e di sparargli per mettere in salvo la neonata. La Sezin non saprà se premere o meno il grilletto, ma poi prevarrà l’istinto materno e sparerà un colpo contro Kemal, che si accascerà a terra.

Tutto ciò sarà il frutto di una vera e propria messinscena. Appena Emir e il suo complice si distrarranno, Kemal – che aveva indosso un giubbotto antiproiettile – si solleverà da terra e dirà al nemico che ormai è completamente accerchiato dalla polizia. Hakan e i suoi uomini saranno infatti appostati fuori dal palazzo e cercheranno di fare di tutto per arrestarlo.

Endless Love, spoiler: Hakan spara ad Emir

Come facilmente prevedibile, partirà immediatamente una sparatoria, durante la quale Hakan – per cercare di fermarlo – sparerà colpendo Emir ad una spalla. Grazie ad un’uscita secondaria, mostratagli dal suo uomo di fiducia per qualsiasi tipo di evenienza, Kozcuoğlu riuscirà ancora una volta a fuggire. Una fuga alla quale darà inizio non nel pieno delle sue forze, data la grave ferità che Hakan gli avrà procurato.

Peraltro, Emir non potrà neanche recarsi in ospedale, dato che in quel caso scatterebbe immediatamente l'arresto. Proprio per questo, si farà curare dal suo scagnozzo, al quale dirà che intende "scrivere" un finale epico per la storia d'amore di Nihan e Kemal. Epilogo che passerà anche attraverso la sorella Asu Alacahan (Melisa Asli Pamuk), che farà fuggire dalla clinica psichiatrica nella quale è ricoverata…