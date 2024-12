Endless Love: Emir sposa Zeynep ma… | Anticipazioni

Alla fine Zeynep Soydere (Hazal Filiz Küçükköse) ce la farà a sposare Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancioglu), ma quale sarà il prezzo da pagare? Occhio agli episodi finali di Endless Love, visto che l’imprenditore metterà in moto uno dei suoi diabolici piani per cercare di colpire per l’ennesima volta il nemico Kemal Soydere (Burak Ozcivit).

Endless Love, news: Emir divorzia da Nihan

Tutto partirà quando Kemal metterà Emir di fronte ad un vero e proprio bivio: se non concederà il divorzio a Nihan Sezin (Neslihan Atagul) consegnerà alle autorità la documentazione in grado di dimostrare che la Holding Kozcuoğlu è coinvolta in un giro di affari sporchi perseguibili dalla legge. Dato l’arresto del padre Galip (Burak Sergen), in carcere per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor), Emir non potrà di certo permettersi di finire in bancarotta e, suo malgrado, si troverà costretto ad alzare bandiera bianca e concederà il divorzio a Nihan.

Quando il matrimonio con il perfido Emir verrà sciolto, Nihan si concentrerà quindi sul futuro felice che la aspetta al fianco di Kemal, tant’è che accetterà la successiva proposta di matrimonio del suo grande amore. E così la “ciliegina sulla torta” sembrerà arrivare quando il tribunale le darà il permesso di eseguire il test del DNA sulla piccola Deniz, in grado di dimostrare che è figlia di Kemal e non di Emir…

Endless Love, spoiler: Emir sposa Zeynep ma…

Nel frattempo, puntando sul fatto che aspetta un figlio da lui, Emir sorprenderà Zeynep preparando in fretta e furia una cerimonia nuziale in casa sua, alla quale potrà presenziare anche la madre Müjgan (Ayşen İnci). Anche se saprà benissimo che l’imprenditore non ha ancora dimenticato Nihan, né tanto meno la piccola Deniz che considera come una figlia, Zeynep non opporrà resistenza alla richiesta di Emir e, nel giro di pochi minuti, diventerà ufficialmente la nuova signora Kozcuoğlu.

Tuttavia, in seguito allo scambio dei voti nuziali, Emir mostrerà il suo vero volto e, comportandosi in maniera scostante, ritornerà subito al lavoro e lascerà Zeynep sola e sconsolata. La scena non piacerà a Mujgan, la quale inviterà il figlio a non andare via perché si rifiuta di credere di avere messo al mondo una persona così spietata.

Tali parole però non scalfiranno affatto Emir, che non perderà tempo a ribadire alla madre – dopo essere stato schiaffeggiato – che nemmeno lei è la persona che ha idolatrato per anni quando stava inerme sul letto a causa del coma.

Endless Love, trame: il piano di Emir ha inizio

Occhio perciò a quello che succederà subito dopo: possiamo anticiparvi che Emir invierà a Kemal una fotografia delle sue nozze con Zeynep e gli chiederà di recarsi da lui per porgere i suoi personali auguri alla sorella. Una richiesta che avverrà negli attimi successivi alla festa di fidanzamento tra Kemal e Nihan, con tanto di scambio dell’anello.

Senza avvisare Nihan, Kemal si presenterà quindi a casa di Emir e cercherà di portare via Zeynep, ma quest’ultima gli dirà che può considerarla “morta” perché ormai ha scelto il suo destino al fianco del marito. Un addio che avverrà mentre tutti gli invitati alla festa di fidanzamento inizieranno ad avere improvvisamente sonno e si addormenteranno pian piano.

Inutile dirvi che anche questa circostanza sarà stata innescata da Emir, ma con quale finalità? Ve ne parleremo prestissimo… Seguici su Instagram.