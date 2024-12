Endless Love anticipazioni: Nihan divorzia da Emir!

Riuscirà, prima o poi, Nihan Sezin (Neslihan Atagul) a sposare l’amato Kemal Soydere (Burak Ozcivit)? La svolta arriverà nel corso delle puntate finali di Endless Love: Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) si troverà infatti costretto a concederle il divorzio per evitare di finire in bancarotta. Scopriamo insieme che cosa succederà…

Endless Love, news: Galip in carcere

La storyline prenderà il via quando Galip (Burak Sergen) finirà in prigione per il tentato omicidio di Leyla Acemzade (Zerrin Tekindor). A quel punto, Emir verrà travolto dallo scandalo e dovrà assolutamente eseguire alcuni pagamenti urgenti per evitare che l’azienda finisca in bancarotta. A tal proposito, l’imprenditore non esiterà a rinchiudere Nihan in un casale in montagna per evitare che si presenti alla riunione del consiglio di amministrazione e voti contro il pagamento. Mossa che farà perché, come ricorderete, la Sezin è la maggiore azionista della Holding Kozcuoğlu.

Tuttavia, grazie al pronto intervento di Kemal che riuscirà a liberarla, Nihan giungerà in tempo al CDA e, dopo aver asserito che la procura legale in mano al marito le è stata estorta con l’inganno, si opporrà al pagamento finché ogni affare portato avanti da Galip non verrà esaminato dettagliatamente dalla procura, visto che in passato ha salvato la holding accettando in cambio di denaro di seppellire delle scorie radioattive vicino ad un centro per bambini.

Endless Love, trame: Kemal ricatta Emir

Partendo da questi presupposti, Kemal organizzerà una contromossa che coinvolgerà anche il fratello Tarik (Ruzgar Aksoy), rinchiuso nella stessa prigione di Galip. Approfittando del fatto che il parente è un barbiere, Soydere farà in modo che il Kozcuoğlu Senior vada nella barberia della prigione, dove Tarik gli punterà il rasoio alla gola per spingerlo a confessare il nome dell’azienda con cui Emir è solito coprire tutti i suoi affari illeciti.

A quel punto, in preda alla paura più totale, Galip farà il nome tanto cercato da Kemal, che a quel punto passerà a ricattare Emir. In pratica, Soydere dirà a Kozcuoğlu che non lo denuncerà alle autorità, evitando così che l’azienda finisca in bancarotta, soltanto se concederà il divorzio a Nihan!

Endless Love, spoiler: Emir concede il divorzio a Nihan

Messo con le spalle al muro, Emir si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre Nihan e, per evitare di finire sul lastrico, non avrà altra scelta se non quella di concederle il divorzio. E così, dopo tanto tempo, la Sezin sarà finalmente una donna libera, proprio nel giorno in cui il tribunale darà il consenso affinché si possa procedere con il test del DNA della piccola Deniz per dimostrare che è proprio Kemal e non Emir il suo vero padre.

Tutto sembrerà dunque risolversi per il meglio per la coppia principale della dizi turca, che comincerà appunto a parlare di matrimonio al termine di una romantica proposta che Kemal farà a Nihan. Ma, in tutto ciò, Emir si sarà davvero arreso?

Occhio perché, nel giro di poco tempo, partirà un piano che vedrà anche la partecipazione di Asu (Melisa Asli Pamuk), rinchiusa da qualche tempo in una clinica psichiatrica… Seguici su Instagram.