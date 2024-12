Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 19 dicembre: Marta e Umberto si ritrovano

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 19 dicembre 2024

Enrico ha un piano per vedere la figlia per Natale e cerca l’aiuto di Armando. Salvo scopre che Elvira ha visionato il preventivo del ricevimento del matrimonio e lei gli rivela che non è più interessata a far contento il padre. Odile ce l’ha ancora con Matteo dopo lo scontro della serata precedente e ne parla con Umberto. Jerome, dopo aver appreso del bacio tra Clara e Alfredo, lo affronta, mentre Clara gli dice che partirà con lui per Natale. Alla cena di famiglia, a Villa Guarnieri, c’è un momento molto bello tra Marta e Umberto, che si ritrovano sui ricordi del passato…. Seguici su Instagram.