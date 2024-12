Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 2 gennaio: Irene rivela a Elvira i suoi sentimenti per Alfredo

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di giovedì 2 gennaio 2025

Dopo una pausa il giorno di Capodanno, il 2 gennaio Il paradiso ricomincia con Clara che, riguardo alla sua relazione con Alfredo, ancora non riesce a dire la verità ai suoi genitori. La proposta di Odile di una collaborazione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda non viene presa affatto bene da Tancredi. Anita prosegue nelle sue strane domande a Marta, pur tenendo per sé il fatto di averla vista intenta a baciare suo padre. Matteo e Odile appaiono sempre più legati, nonostante pensino di essere solo amici. A sorpresa, Irene confessa a Elvira i suoi sentimenti reali per Alfredo. Intanto, sono finalmente terminati i lavori in casa di Salvatore ed Elvira…