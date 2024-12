Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 20 dicembre: Clara e Alfredo, colpo di scena!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di venerdì 20 dicembre 2024

Nell’ultimo episodio prima della pausa natalizia, Odile e Matteo sembrano riavvicinarsi, tanto che insieme scrivono una canzone per il Paradiso. Enrico è in procinto di incontrare la figlia, ma un imprevisto è destinato a modificare tutto il piano. Roberto Landi ringrazia le clienti per la generosità dimostrata verso i bambini della casa-famiglia; questi ultimi, agghindati da pastorelli, ricevono felici i loro doni da “Babbo Natale”, ovvero Ciro.

Jerome va da Alfredo intenzionato a scusarsi per averlo affrontato il giorno prima. Alfredo, a sua volta, fa un ultimo regalo a Clara per salutarla prima della partenza, ma ecco arrivare il colpo di scena! Con questo episodio, il Paradiso si prende una breve pausa natalizia. Sarà di nuovo sui teleschermi di Rai 1 lunedì 30 dicembre.