Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 3 dicembre: Enrico non può lasciarsi andare con Marta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 3 dicembre 2024

Odile si reca in ospedale da Matteo. Doccia fredda per Alfredo, il quale assiste alla felicità di Clara e Jerome. Dopo una giornata passata in ospedale, Silvana parla a Concetta delle condizioni di salute del figlio e tra le due donne c'è un attimo di commozione. Tra Enrico e Marta c'è sempre più attrazione, ma lui sa che non può lasciarsi andare. Elvira e Salvatore dicono ai genitori di lei che attendono un bambino: il padre la prende malissimo…