Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 30 dicembre: Salvo ed Elvira, la casa non è pronta

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di lunedì 30 dicembre 2024

Dopo la breve pausa natalizia, Il paradiso si riapre con Elvira e Salvo che ci restano male quando si rendono conto che la loro nuova casa non sarà pronta per il giorno del matrimonio. Don Saverio dà un aut aut a Clara: deve informare i genitori della sua relazione con Alfredo. Matteo è di nuovo allegro, ciò grazie anche a Odile che lo ha fatto avvicinare alla musica.

Adelaide propone a Odile di organizzare una festa di Capodanno a Villa Guarnieri e invita Marcello, ma Odile insiste sul fatto che ci debba essere anche Umberto. Anita, rimasta a Milano per le feste, rivolge domande sempre più personali a Marta, mettendo quest'ultima un po' in imbarazzo. Ciro e Concetta hanno un'idea su cosa regalare a Salvo ed Elvira per il matrimonio…