Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 31 dicembre: Marta ed Enrico, Capodanno insieme ma…

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 31 dicembre 2024

Le veneri sono galvanizzate per la festa dell'ultimo dell'anno. Ciro e Concetta decidono di coinvolgere tutto lo staff del Paradiso in modo da ristrutturare in fretta l'appartamento di Salvatore ed Elvira, all'insaputa di questi ultimi. Don Saverio non è affatto convinto della lettera che Clara e Alfredo hanno scritto ai genitori di lei. Tancredi se la prende con Odile (che lo ha scavalcato in alcune decisioni sulla gestione della Galleria Milano Moda), ma lei gli tiene testa supportata da Umberto e, nel corso della festa a villa Guarnieri, propone una collaborazione tra la GMM e il Paradiso delle signore. Enrico e Marta trascorrono il Capodanno insieme alla piccola Anita che, senza che se ne accorgano, li vede intenti a baciarsi…