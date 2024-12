Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 4 dicembre: Matteo si aggrava!

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di mercoledì 4 dicembre 2024

La nonna di Elvira organizza un piano per far riconciliare Elvira e il padre. Marta pensa al rapporto che si è stabilito tra lei ed Enrico, che intanto fa tutto il possibile per evitare di incontrarla. Delia ora sa come allestire la vetrina del Paradiso e presentare gli abiti della collezione nel servizio fotografico che uscirà sul Paradiso Market, nel frattempo Umberto e Tancredi discutono sulle future strategie della Galleria Milano Moda. Concetta tenta di convincere Marcello a perdonare Matteo, che peraltro intende ancora lasciare Milano. Ma lo stesso Matteo, improvvisamente, si aggrava… Seguici su Instagram.